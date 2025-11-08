У свердловчан массово пропал доступ к Telegram

Мессенджер перестал работать около часа назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Свердловской области днем 8 ноября массово пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.

По словам пользователей, у них не приходят уведомления, а также не загружаются сообщения и медиафайлы. Проблемы фиксируются как в мобильной версии мессенджера, так и десктопной.