У свердловчан массово пропал доступ к Telegram
Мессенджер перестал работать около часа назад
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Жители Свердловской области днем 8 ноября массово пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.
По словам пользователей, у них не приходят уведомления, а также не загружаются сообщения и медиафайлы. Проблемы фиксируются как в мобильной версии мессенджера, так и десктопной.
Сбой наблюдается также в Магаданской, Новосибирской и Тамбовской областях, в Приморском крае и Карачаево-Черкесской республики. Согласно данным информационного портала DownDetector, за последний час в Свердловской области на сбои в Telegram насчитывается 39% жалоб из общего числа. Их всплеск случился примерно в 11:30.
