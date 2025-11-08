Логотип РИА URA.RU
Свердловские самбисты завоевали четыре золота на чемпионате мира

08 ноября 2025 в 11:49
Свердловские самбисты забрали в нескольких весовых категориях (архивное фото)

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Свердловские самбисты завоевали четыре золотых медали на чемпионате мира по самбо, который проходит в Кыргызстане с 7 по 9 ноября 2025 года. Об этом сообщил губернатор области Денис Паслер.

«Чемпионат мира по самбо проходит в эти дни в Кыргызстане. В первый день розыгрыша наград все четыре участвовавших в поединках самбиста из Свердловской области завоевали золото», — написал губернатор в своем telegram-канале. Также он отметил, что всего в Свердловской области самбо занимаются более 11 тысяч человек.

В весовой категории 58 кг среди мужчин победу одержал Владимир Гладких. Спортсмен сумел одолеть соперников из Грузии, Азербайджана, Монголии и Казахстана. Уральский спортсмен во второй раз завоевал золотую медаль на чемпионате мира.

Среди женщин в весовой категории свыше 80 кг первое место заняла Альбина Чоломбитько, она сумела победить спортсменок из Кубы, Бразилии и Беларуси. В дисциплине боевое самбо женщины также показали высокие результаты: Вера Лоткова (весовая категория 54 кг) и Яна Полякова (весовая категория 72 кг) завоевали золотые медали.

Фото: Telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

