Минобороны уточнило задачи резервистов: что такое мобрезерв, чем он отличается от запаса и как туда попасть
Минобороны уточнило порядок пребывания в резерве
Минобороны России уточнило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. В документе сообщается, что пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве предлагается дополнить абзацем.
Согласно ему, резервисты будут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента РФ. Организация и проведение таких сборов возлагается на Минобороны. Что такое мобилизационный резерв, его отличия от обычного запаса и как туда попасть — в материале URA.RU.
Что такое мобилизационный резерв
Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с МО
Мобилизационный резерв — это граждане, которые находятся в запасе ВС РФ и добровольно подписали контракт с военными ведомствами. Обычно это те, кто уже служил в армии. По контракту они должны периодически участвовать в сборах, а в случае войны — сразу явиться в свою часть. Главный плюс для резервиста в том, что он может работать на гражданской работе, а государство будет компенсировать его работодателю зарплату на время учебных сборов.
Чем мобрезерв отличается от обычного запаса
Все, кто отслужил или получил военный билет, попадают в запас. Но мобилизационный резерв — это особый статус. Он добровольный, оплачивается, и чтобы в него попасть, нужно подписать контракт с Минобороны.
Главные преимущества и отличия резервиста:
- Выплаты. Государство доплачивает за нахождение в резерве (размер надбавки зависит от региона).
- Сборы. И запасников, и резервистов могут призывать на сборы (до двух месяцев за раз). Но общий срок сборов за всю жизнь для обычного запасника — не более 12 месяцев, а для резервиста — до 24 месяцев.
Отличия мобрезерва от обычного запаса
Задачи и функции резервистов
Для поддержания боевой готовности резервисты проходят несколько видов обязательной подготовки:
- Ежегодные сборы: До двух месяцев за один призыв, с общим лимитом за весь срок пребывания в резерве — 24 месяца (для рядового запаса лимит вдвое меньше — 12 месяцев).
- Ежеквартальные тренировки: Индивидуальные занятия по шести дней, но не более 24 дней в год. Эта форма подготовки не касается граждан, не входящих в мобилизационный резерв.
- Учебные сборы в составе подразделений: Проводятся дважды в год по 15 дней (суммарно 30 дней в год).
В октябре 2025 года был принят закон, вводящий специальные сборы. Они могут быть объявлены указом главы государства в случае вооруженных конфликтов или контртеррористических операций. Согласно Генштабу, на таких сборах резервисты будут задействованы для защиты критической инфраструктуры (энергообъекты, транспортные узлы, НПЗ) и борьбы с БПЛА исключительно в пределах своего региона. Неявка на сборы по повестке влечет за собой административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.
Как попасть в резерв
Процесс поступления в резерв включает несколько этапов
Зачисление в мобрезерв представляет собой многоэтапную процедуру. Гражданин, отвечающий установленным критериям, направляет заявление в военный комиссариат по месту своей воинского учета.
После этого он проходит обязательное медицинское освидетельствование, психологическое тестирование, а также проверку профессиональных знаний и квалификации. При успешном прохождении всех этапов кандидат заключает контракт о зачислении в мобилизационный резерв. Документ подписывается со стороны Минобороны командиром воинской части, к которой будет прикреплен резервист.
Первичный контракт заключается на три года. Для его продления резервисту доступно несколько вариантов:
- на очередной трехлетний срок;
- на пятилетний срок;
- на сокращенный срок, если резервист приближается к предельному возрасту пребывания в резерве.
Не позднее чем за три месяца до окончания действия контракта резервист проходит повторную аттестацию. По ее результатам принимается решение о продлении сотрудничества или расторжении контракта.
