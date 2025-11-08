Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью виртуальной кредитки

Мошенники похищают данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, сообщили в МВД Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники придумали новую схему обмана населения. По данным МВД РФ, злоумышленники предлагают потенциальным жертвам оформить виртуальную кредитную карту.

Злоумышленники предлагают оформить кредит с высоким лимитом, гарантируя одобрение практически всем заявителям, включая пенсионеров и лиц с неблагоприятной кредитной историей. Для получения кредита жертвы должны зарегистрироваться на определенном сайте, ввести личные данные и оплатить комиссию.

В результате персональные данные попадают к злоумышленникам, которые впоследствии могут использовать их для совершения различных преступлений, в том числе для хищения денежных средств. В связи с этим в МВД России предупредили о схеме мошенничества и рекомендовали не доверять обещаниям о легком получении кредита. Россиян призвали не осуществлять предоплату до оформления кредитного договора и не вводить личные данные на сайтах, вызывающих сомнения.

