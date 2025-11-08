Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью виртуальной кредитки
Мошенники похищают данные под предлогом оформления виртуальной кредитной карты, сообщили в МВД
Мошенники придумали новую схему обмана населения. По данным МВД РФ, злоумышленники предлагают потенциальным жертвам оформить виртуальную кредитную карту.
Злоумышленники предлагают оформить кредит с высоким лимитом, гарантируя одобрение практически всем заявителям, включая пенсионеров и лиц с неблагоприятной кредитной историей. Для получения кредита жертвы должны зарегистрироваться на определенном сайте, ввести личные данные и оплатить комиссию.
В результате персональные данные попадают к злоумышленникам, которые впоследствии могут использовать их для совершения различных преступлений, в том числе для хищения денежных средств. В связи с этим в МВД России предупредили о схеме мошенничества и рекомендовали не доверять обещаниям о легком получении кредита. Россиян призвали не осуществлять предоплату до оформления кредитного договора и не вводить личные данные на сайтах, вызывающих сомнения.
В Сингапуре парламент ранее утвердил поправку, предусматривающую телесное наказание в виде порки розгами для лиц, уличенных в интернет-мошенничестве. Как сообщила старший государственный министр иностранных дел и внутренних дел города-государства Сим Энн, преступники будут подвергаться наказанию в виде не менее шести ударов розгами. Закон распространяется не только на непосредственных мошенников, но и на лиц, содействующих им — вербовщиков и участников преступных групп. Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2025 года в стране зафиксировано значительное количество случаев мошенничества — десятки тысяч, а общий ущерб для граждан достиг почти 400 миллионов долларов, передает 360.ru.
