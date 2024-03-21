Как сын полковника сбил насмерть людей в Екатеринбурге и рвался на свободу

Сын полковника, сбивший насмерть людей в Екатеринбурге, 5 лет рвался на свободу

21 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Владимир Васильев пять лет рвался на свободу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге Алатырский районный суд (Республика Чувашия) досрочно освободил от наказания Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего по пьяни аварию с двумя погибшими. В 2019 году это дело прогремело на всю страну не только из-за гибели невинных людей, но и благодаря участию в нем отца виновника ДТП — высокопоставленного силовика, который подменил анализ мочи, спасая сына от наказания. URA.RU вспоминает подробности этой громкой истории. Авария Авария произошла 4 августа на улице Малышева. 23-летний Владимир Васильев не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с «Ладой-Грантой» с «шашечками» на борту. Водитель и пассажир такси скончались на месте.

Сам Васильев отделался переломами, сидевший рядом приятель получил серьезные травмы. Из салона искореженного автомобиля обоих доставали спасатели.

Очевидцы успели снять Васильева на видео. Запись попала в Интернет. Многие пришли к выводу, что Васильев в момент ДТП находился в неадекватном состоянии и не понимал, что натворил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Сам Васильев на допросе утверждал, что алкоголь или наркотики не употреблял. Виновник аварии утверждал, что не смог остановиться, потому что потерял сознание.

Его слова подтвердил анализ мочи. Результат показал, что гонщик был трезв.

Подлог Родственники погибших не поверили заключению, возникли сомнения и у сотрудников других силовых ведомств. После того как дело Васильева получило широкий резонанс, все материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

Следователи провели экспертизу ДНК и выяснили, что мочу вместо Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии. Известно, что сразу после ДТП Васильев позвонил отцу, и тот приехал к нему.

Каким образом биоматериал Васильева-старшего оказался в пробирке, до сих пор наверняка неясно. По одной из версий, Андрей Васильев воспользовался тем, что медсестра отлучилась из смотровой, сам помочился в баночку и сдал ее под видом анализа сына.

Полковник Андрей Васильев позже объяснял, что его ДНК нашли в анализах потому, что он подержался за баночку. На тот момент он был уже пенсионером Росгвардии, но продолжал служить.

Следствие и суд Также выяснились обстоятельства, после которых Васильев-младший устроил смертельные гонки. Перед аварией он был на вечеринке у приятеля, где, по свидетельствам очевидцев, много выпивал. Под утро молодой человек без спроса взял ключи от машины у другого участника застолья и вместе с другом покатил в центр города.

В итоге Васильева обвинили по статье «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».

Во время следствия Васильев неоднократно подавал ходатайства о замене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Они не были удовлетворены.

Когда начался суд, гонщик заявил, что раскаялся и попросил прощения у родственников погибших.

Прокурор просил для подсудимого 13-летний срок, а адвокаты настаивали на оправдательном вердикте.

В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима.

Свобода Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.

В июне 2023 года Верхотурский районный суд Свердловской области смягчил наказание Васильеву. Было вынесено решение о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Однако кассация решение не поддержала. На свободу Васильева не отпустили — его перевели из колонии общего режима в исправительный центр.

Из ИК общего режима Васильева перевели в колонию-поселение Чувашии. Оттуда он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.

21 марта 2024 года Алатырский районный суд Республики Чувашия ходатайство удовлетворил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алатырский районный суд (Республика Чувашия) досрочно освободил от наказания Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего по пьяни аварию с двумя погибшими. В 2019 году это дело прогремело на всю страну не только из-за гибели невинных людей, но и благодаря участию в нем отца виновника ДТП — высокопоставленного силовика, который подменил анализ мочи, спасая сына от наказания. URA.RU вспоминает подробности этой громкой истории. Авария Подлог Следствие и суд Свобода