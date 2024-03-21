Как сын полковника сбил насмерть людей в Екатеринбурге и рвался на свободу

Владимир Васильев пять лет рвался на свободу
новость из сюжетаСмертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге
Алатырский районный суд (Республика Чувашия) досрочно освободил от наказания Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, устроившего по пьяни аварию с двумя погибшими. В 2019 году это дело прогремело на всю страну не только из-за гибели невинных людей, но и благодаря участию в нем отца виновника ДТП — высокопоставленного силовика, который подменил анализ мочи, спасая сына от наказания. URA.RU вспоминает подробности этой громкой истории.
Авария
- Авария произошла 4 августа на улице Малышева. 23-летний Владимир Васильев не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с «Ладой-Грантой» с «шашечками» на борту. Водитель и пассажир такси скончались на месте.
- Сам Васильев отделался переломами, сидевший рядом приятель получил серьезные травмы. Из салона искореженного автомобиля обоих доставали спасатели.
- Очевидцы успели снять Васильева на видео. Запись попала в Интернет. Многие пришли к выводу, что Васильев в момент ДТП находился в неадекватном состоянии и не понимал, что натворил.
- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».
- Сам Васильев на допросе утверждал, что алкоголь или наркотики не употреблял. Виновник аварии утверждал, что не смог остановиться, потому что потерял сознание.
- Его слова подтвердил анализ мочи. Результат показал, что гонщик был трезв.
Подлог
- Родственники погибших не поверили заключению, возникли сомнения и у сотрудников других силовых ведомств. После того как дело Васильева получило широкий резонанс, все материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.
- Следователи провели экспертизу ДНК и выяснили, что мочу вместо Васильева сдал его отец — полковник Росгвардии. Известно, что сразу после ДТП Васильев позвонил отцу, и тот приехал к нему.
- Каким образом биоматериал Васильева-старшего оказался в пробирке, до сих пор наверняка неясно. По одной из версий, Андрей Васильев воспользовался тем, что медсестра отлучилась из смотровой, сам помочился в баночку и сдал ее под видом анализа сына.
- Полковник Андрей Васильев позже объяснял, что его ДНК нашли в анализах потому, что он подержался за баночку. На тот момент он был уже пенсионером Росгвардии, но продолжал служить.
Следствие и суд
- Также выяснились обстоятельства, после которых Васильев-младший устроил смертельные гонки. Перед аварией он был на вечеринке у приятеля, где, по свидетельствам очевидцев, много выпивал. Под утро молодой человек без спроса взял ключи от машины у другого участника застолья и вместе с другом покатил в центр города.
- В итоге Васильева обвинили по статье «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».
- Во время следствия Васильев неоднократно подавал ходатайства о замене меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Они не были удовлетворены.
- Когда начался суд, гонщик заявил, что раскаялся и попросил прощения у родственников погибших.
- Прокурор просил для подсудимого 13-летний срок, а адвокаты настаивали на оправдательном вердикте.
- В августе 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима.
Свобода
- Через два года Свердловский областной суд сократил срок наказания на четыре месяца.
- В июне 2023 года Верхотурский районный суд Свердловской области смягчил наказание Васильеву. Было вынесено решение о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Однако кассация решение не поддержала. На свободу Васильева не отпустили — его перевели из колонии общего режима в исправительный центр.
- Из ИК общего режима Васильева перевели в колонию-поселение Чувашии. Оттуда он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы.
- 21 марта 2024 года Алатырский районный суд Республики Чувашия ходатайство удовлетворил.
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