В Европе назвали главное условие для использования российских активов
Главным условием использования замороженных российских активов станет их «постоянная иммобилизация», пишет FT
Еврокомиссия (ЕК) выдвинула главное условие для выделения Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕК, речь идет о поиске юридической структуры для «дальнейшей иммобилизации» средств.
«„Главным условием“ использования заблокированных в ЕС российских активов будет „их постоянная иммобилизация“ и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую замораживать средства дольше, чем на шестимесячные периоды, которые необходимо продлевать», — сказано в публикации FT.
В документе ЕК также приводится анализ последствий финансирования помощи Украине без задействования российских активов в форме репарационного кредита. Отмечается, что в случае непринятия данного плана в течение двухлетнего периода государства — члены ЕС столкнутся с необходимостью либо согласовать механизм совместного привлечения финансирования, либо выделить Киеву безвозмездную финансовую помощь в размере 140 миллиардов евро.
Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис ранее сообщил агентству Bloomberg, что возможность дальнейшего финансирования Киева со стороны Международного валютного фонда в настоящее время связана с предоставлением репарационного кредита со стороны Евросоюза. В Еврокомиссии считают, что источником средств для такого кредита могут стать принудительно изъятые заблокированные активы Российской Федерации, передает 360.ru.
