В Европе назвали главное условие для использования российских активов

Еврокомиссия (ЕК) выдвинула главное условие для выделения Украине 140 миллиардов евро из замороженных российских активов. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕК, речь идет о поиске юридической структуры для «дальнейшей иммобилизации» средств.

«„Главным условием“ использования заблокированных в ЕС российских активов будет „их постоянная иммобилизация“ и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую замораживать средства дольше, чем на шестимесячные периоды, которые необходимо продлевать», — сказано в публикации FT.

В документе ЕК также приводится анализ последствий финансирования помощи Украине без задействования российских активов в форме репарационного кредита. Отмечается, что в случае непринятия данного плана в течение двухлетнего периода государства — члены ЕС столкнутся с необходимостью либо согласовать механизм совместного привлечения финансирования, либо выделить Киеву безвозмездную финансовую помощь в размере 140 миллиардов евро.

