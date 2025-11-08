ЮАР поставила на место Трампа после его обвинений о насилии
В МИД ЮАР категорчески отвергли обвинения, озвученные ранее Трампом
Южно-Африканская Республика (ЮАР) опровергла заявления главы Белого дома Дональда Трампа о преследовании белых жителей в стране. Об этом сообщается в заявлении МИД ЮАР, которое было распространено в Претории для СМИ.
За несколько часов до этого Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что американская делегация не примет участия в саммите G20. Мероприятие пройдет в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Трамп выразил возмущение тем, что саммит проводится в ЮАР, указав на проблематичную ситуацию с правами белого населения, которое, как он считает, сталкивается там с насилием.
«Правительство ЮАР хотело бы официально заявить, что характеристика африканеров (потомков переселенцев из Европы на юг Африки — прим. URA.RU) как исключительно белой группы является антиисторической. Более того, утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами», — сказано в сообщении МИД ЮАР, которое передает ТАСС.
В заявлении также подчеркивается, что ЮАР в современных обстоятельствах продолжает акцентировать внимание на своей роли в мировых процессах. Представители внешнеполитического ведомства указали, что благодаря опыту преодоления расового и этнического разделения и построения демократического общества ЮАР способна и далее продвигать идею истинной солидарности в рамках G20, где стремление к общему процветанию позволит преодолеть существенное неравенство.
ЮАР приняла на себя роль председателя в G20 с 1 декабря 2024 года, сменив на этом посту Бразилию. В конце ноября 2025 года руководство группой перейдет от Претории к США. В Йоханнесбурге 22–23 ноября состоится саммит G20. Возглавлять делегацию Российской Федерации на мероприятии будет заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
