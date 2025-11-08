Логотип РИА URA.RU
Войска России взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области

Армия России освободила населенный пункт Волчье в Днепропетровской области
08 ноября 2025 в 14:07
Фото: © URA.RU

Армия России освободила населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области». Заявление опубликовано в telegram-канале Министерства обороны РФ. 

