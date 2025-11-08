Войска России взяли под контроль населенный пункт Волчье в Днепропетровской области
Армия России освободила населенный пункт Волчье в Днепропетровской области
08 ноября 2025 в 14:07
Армия России освободила населенный пункт Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Волчье Днепропетровской области». Заявление опубликовано в telegram-канале Министерства обороны РФ.
