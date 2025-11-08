«Особенно опасен для подростков»: врач объяснила, как бетельный орех разрушает здоровье

Бетельные орехи начали скупать подростки на маркетплейсах Фото: BAO / imagebroker / Global Look Press

В России набирает обороты тревожный тренд — школьники начали массово скупать на маркетплейсах бетельные орехи. Этот экзотический продукт из Азии позиционируется как легальный способ получить «кайф» и прилив бодрости, однако медики предупреждают: за видимой безобидностью скрывается серьезная опасность для здоровья. Вместе с гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук, экспертом лаборатории «Гемотест» Екатериной Кашух URA.RU разбирается в том, чем именно опасен бетельный орех.

Что такое бетельный орех

Бетельный, или арековый, орех — это семя пальмы арека, распространенной в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Местные жители измельчают их и жуют, смешав с листьями. Врач объяснил, что при таком использовании орехи дают слабый стимулирующий эффект, сравнимый с кружкой кофе.

«В культуре некоторых стран это считается бытовой привычкой, сравнимой с употреблением кофе. Однако в последнее время бетельные орехи начали появляться в продаже, в том числе и на маркетплейсах, где их могут заказывать подростки», — отметила Екатерина Кашух.

Продолжение после рекламы

За «энергией» бетельного ореха стоит вещество ареколин — психоактивное соединение, которое воздействует на нервную систему. Всемирная организация здравоохранения еще в 2003 году признала бетельный орех канцерогеном первой категории, то есть веществом, способным вызывать рак у человека. Несмотря на это, орех до сих пор свободно продается онлайн.

Почему школьники начали скупать бетельные орехи

В соцсетях все чаще появляются ролики, где подростки пробуют бетельный орех и делятся «ощущениями» — от прилива энергии до легкой эйфории. Цена упаковки невелика, менее тысячи рублей, а запретов на продажу нет. Для несовершеннолетних это создает иллюзию безопасности.

Тем временем родители, врачи и депутаты уже бьют тревогу. В Госдуме потребовали провести проверку и временно приостановить продажи ореха в интернете. Онлайн-площадки заявили, что начали внутренние проверки.

В чем опасность бетельного ореха

Бетельные орехи приводят к зависимости, проблемам со здоровьем и даже раку Фото: BAO / imagebroker / Global Look Press

По словам Екатерины Кашух, вред бетельного ореха значительно недооценивается. Тот самый ареколин, который и вызывает бодрость, стимулирует выработку адреналина, увеличивая нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную систему.

«Регулярное употребление бетельных орехов может привести к головной боли, дрожи в теле, бессоннице, тошноте, судорогам и даже спутанности сознания. А в больших дозах ареколин способен вызвать галлюцинации и острые психотические реакции. — По данным исследований, у людей, которые часто и помногу употребляют орехи бетель, возникают трудности с концентрацией внимания, резкие перепады настроения, повышенная раздражительность и даже признаки зависимости», — предупредила врач.

Не стоит забывать и о том, что бетельные орехи относят к канцерогенам первой категории. Екатерина Кашух объяснила, что это указывает на риск рака глотки, пищевода и полости рта. К тому же, частое жевание орехов вызывает раздражение и повреждение слизистых оболочек, потемнение зубов и разрушение зубной эмали.

«Особенно опасен бетель для детей и подростков. Их нервная и сердечно-сосудистая система более чувствительна к токсинам, поэтому употребление даже одного ореха может привести к острой интоксикации — с головокружением, рвотой, нарушением координации, судорогами и потерей сознания. В сочетании со спиртными напитками или энергетиками опасность для здоровья становится еще выше», — заключила Екатерина Кашух.

Запретят ли бетельный орех в России

Во многих странах бетельный орех уже признан опасным продуктом. В Китае, Тайване и Мьянме его продажу и рекламу строго ограничили после того, как медики доказали связь между употреблением ореха и развитием рака полости рта и пищевода. В ряде регионов Индии торговля бетелем приравнена к продаже табачных изделий, а за распространение без предупреждающих маркировок предусмотрены штрафы.

Продолжение после рекламы