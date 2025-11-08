Азербайджан берет курс на НАТО: что известно об отношениях Баку с Москвой и Североатлантическим альянсом

Азербайджан обсудил с делегацией НАТО перспективы сотрудничества Фото: Илья Московец © URA.RU

Армия Азербайджана реформируется по стандартам НАТО. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев на встрече с делегацией альянса в Баку. Сотрудничество Азербайджана с НАТО берет начало в 1994 году, когда республика присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира». Эта инициатива была создана специально для стран Восточной Европы и бывшего СССР. Что известно об отношениях республики с Россией и Североатлантическим альянсом — в материале URA.RU.

Азербайджан переводит армию на стандарты НАТО

Ильхам Алиев заявил, что страна приводит свою армию в соответствие со стандартами НАТО. На встрече с делегацией альянса он подчеркнул тесное сотрудничество с Турцией в этом процессе и обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия с НАТО, включая программу «Партнерство ради мира».

Летние учения НАТО и обострение отношения с РФ

Летом Азербайджан и НАТО проводили учения

Азербайджан летом 2025 года активно развивал военное сотрудничество с НАТО. В рамках ежегодной «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Минобороны республики и альянсом был проведен совместный тренинг.

Как сообщает Report, он был посвящен изучению процессов оперативного планирования и прошел на территории Азербайджана с участием западных военных специалистов. Тренинг состоялся в Центре военных игр Национального университета обороны, где для участников организовали теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО.

Кроме того, Вооруженные силы Азербайджана приняли участие в многонациональных учениях НАТО Agile Spirit 2025, которые проходили в Грузии и Турции. Как сообщает Minval Politika, в маневрах были задействованы военнослужащие из более чем десятка стран, включая США, Польшу, Германию и Украину. При этом высокопоставленные представители азербайджанского оборонного ведомства присутствовали на учениях в статусе наблюдателей.

На границе Азербайджана и Армении есть инфраструктура НАТО

На границе Азербайджана и Армении создана инфраструктура НАТО

Еще в декабре 2024 года Алиев сообщил, что миссия наблюдателей Евросоюза на границе с Арменией была использована для создания инфраструктуры НАТО. Глава государства отметил, что первоначальная двухмесячная миссия была продлена без уведомления Баку, а ее численность выросла более чем на 200 человек. Алиев также подчеркнул, что, по его мнению, миссия превратилась в структуру Североатлантического альянса после включения в нее представителей Канады.

Реакция России на действия Баку

Азербайджан взял курс на интеграцию в НАТО

Переориентация Вооруженных сил Азербайджана с советских стандартов на стандарты НАТО, по оценкам военных экспертов, влечет за собой серьезные стратегические и структурные изменения. Как заявил военный эксперт Константин Сивков, эта реформа знаменует взятый Баку курс на интеграцию с Североатлантическим альянсом.

Коллега Сивкова Юрий Кнутов считает эти процессы элементом более широкой стратегии по вытеснению России из региона. В качестве конкретных мер он прогнозирует модернизацию вооружения, реорганизацию оргштатной структуры по бригадному принципу и углубление военной интеграции с Турцией.

Дальнейшее сближение с НАТО неизбежно

Кроме того, по словам независимого военного эксперта Александра Храмчихина, заявление Алиева о переходе армии на стандарты НАТО отражает курс на сближение с альянсом, и в первую очередь — с Турцией. Эксперт подчеркивает, что Турция является главным союзником Азербайджана, что и определяет это внешнеполитическое направление.

Храмчихин отметил, что, несмотря на наличие российского и израильского вооружения, у Азербайджана уже много турецкой техники. При этом он считает заявление Алиева во многом декларативным, поскольку понятие «стандарты НАТО» крайне расплывчато и включает огромное количество аспектов, которым не всегда соответствуют даже армии стран-членов альянса.

Удивляться нечему

Удивляться словам Алиева о переводе армии на стандарт НАТО не стоит

По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, заявление президента Азербайджана о переходе армии на стандарты НАТО не должно вызывать удивления. Парламентарий пояснил, что это не новость, а лишь констатация уже сложившегося положения дел.

Затулин отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и так осуществляется напрямую через Турцию. По его словам, между Баку и Анкарой существует тесный военно-политический союз, практически единая армия и общее командование.

Поэтому, считает депутат, подобное заявление является закономерным. Затулин также добавил, что это «запоздалое признание» того факта, что Азербайджан выстраивает свою оборонительную и внешнюю политику независимо от интересов России.

Шансы невелики

При этом, несмотря на следование натовским стандартам, перспективы вступления Азербайджана в альянс, даже по образцу Турции, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко оценил как низкие. Он отметил, что Турция, обладая второй по величине армией в НАТО, остается на периферии многих проектов блока.

Кроме того, Запад, ранее критиковавший Алиева за авторитаризм, видит в Азербайджане прежде всего инструмент давления на Иран и Россию, подобно Украине. Ткаченко подчеркнул, что интересы Баку и Запада на Кавказе не совпадают, и предупредил, что альянс рассматривает страну как «молоток» в своей геополитической игре.

Есть риски

Еще в июле 2025 года МИД России предупредил Азербайджан и Армению о рисках сближения с НАТО. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, альянс преследует в регионе дестабилизирующие цели: стравливает страны между собой и стремится к контролю над их ресурсами. По словам дипломата, появление НАТО неизбежно ведет к конфронтации и росту военной угрозы, а не к миру и стабильности.

Отказ от отношений с Россией невозможен

Азербайджан не сможет полностью отказаться от российского влияния в ближайшие 100 лет

По мнению российских экспертов, Азербайджан не сможет в обозримом будущем полностью уйти от связей с Россией из-за глубоких исторических и экономических связей. Политолог Сергей Маркелов полагает, что, несмотря на стремление Баку диверсифицировать внешнюю политику, Москва сохранит свои позиции.

Основой для этого служат взаимовыгодные торгово-экономические отношения и совместные инфраструктурные проекты. Политолог считает, что текущая напряженность носит временный характер и вызвана эмоциональными заявлениями, а не стратегическим курсом.

