Азербайджан берет курс на НАТО: что известно об отношениях Баку с Москвой и Североатлантическим альянсом
Азербайджан обсудил с делегацией НАТО перспективы сотрудничества
Фото: Илья Московец © URA.RU
Армия Азербайджана реформируется по стандартам НАТО. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев на встрече с делегацией альянса в Баку. Сотрудничество Азербайджана с НАТО берет начало в 1994 году, когда республика присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира». Эта инициатива была создана специально для стран Восточной Европы и бывшего СССР. Что известно об отношениях республики с Россией и Североатлантическим альянсом — в материале URA.RU.
Азербайджан переводит армию на стандарты НАТО
Ильхам Алиев заявил, что страна приводит свою армию в соответствие со стандартами НАТО. На встрече с делегацией альянса он подчеркнул тесное сотрудничество с Турцией в этом процессе и обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия с НАТО, включая программу «Партнерство ради мира».
Летние учения НАТО и обострение отношения с РФ
Летом Азербайджан и НАТО проводили учения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Азербайджан летом 2025 года активно развивал военное сотрудничество с НАТО. В рамках ежегодной «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Минобороны республики и альянсом был проведен совместный тренинг.
Как сообщает Report, он был посвящен изучению процессов оперативного планирования и прошел на территории Азербайджана с участием западных военных специалистов. Тренинг состоялся в Центре военных игр Национального университета обороны, где для участников организовали теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в НАТО.
Кроме того, Вооруженные силы Азербайджана приняли участие в многонациональных учениях НАТО Agile Spirit 2025, которые проходили в Грузии и Турции. Как сообщает Minval Politika, в маневрах были задействованы военнослужащие из более чем десятка стран, включая США, Польшу, Германию и Украину. При этом высокопоставленные представители азербайджанского оборонного ведомства присутствовали на учениях в статусе наблюдателей.
На границе Азербайджана и Армении есть инфраструктура НАТО
На границе Азербайджана и Армении создана инфраструктура НАТО
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Еще в декабре 2024 года Алиев сообщил, что миссия наблюдателей Евросоюза на границе с Арменией была использована для создания инфраструктуры НАТО. Глава государства отметил, что первоначальная двухмесячная миссия была продлена без уведомления Баку, а ее численность выросла более чем на 200 человек. Алиев также подчеркнул, что, по его мнению, миссия превратилась в структуру Североатлантического альянса после включения в нее представителей Канады.
Реакция России на действия Баку
Азербайджан взял курс на интеграцию в НАТО
Переориентация Вооруженных сил Азербайджана с советских стандартов на стандарты НАТО, по оценкам военных экспертов, влечет за собой серьезные стратегические и структурные изменения. Как заявил военный эксперт Константин Сивков, эта реформа знаменует взятый Баку курс на интеграцию с Североатлантическим альянсом.
Коллега Сивкова Юрий Кнутов считает эти процессы элементом более широкой стратегии по вытеснению России из региона. В качестве конкретных мер он прогнозирует модернизацию вооружения, реорганизацию оргштатной структуры по бригадному принципу и углубление военной интеграции с Турцией.
Дальнейшее сближение с НАТО неизбежно
Кроме того, по словам независимого военного эксперта Александра Храмчихина, заявление Алиева о переходе армии на стандарты НАТО отражает курс на сближение с альянсом, и в первую очередь — с Турцией. Эксперт подчеркивает, что Турция является главным союзником Азербайджана, что и определяет это внешнеполитическое направление.
Храмчихин отметил, что, несмотря на наличие российского и израильского вооружения, у Азербайджана уже много турецкой техники. При этом он считает заявление Алиева во многом декларативным, поскольку понятие «стандарты НАТО» крайне расплывчато и включает огромное количество аспектов, которым не всегда соответствуют даже армии стран-членов альянса.
Удивляться нечему
Удивляться словам Алиева о переводе армии на стандарт НАТО не стоит
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, заявление президента Азербайджана о переходе армии на стандарты НАТО не должно вызывать удивления. Парламентарий пояснил, что это не новость, а лишь констатация уже сложившегося положения дел.
Затулин отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО и так осуществляется напрямую через Турцию. По его словам, между Баку и Анкарой существует тесный военно-политический союз, практически единая армия и общее командование.
Поэтому, считает депутат, подобное заявление является закономерным. Затулин также добавил, что это «запоздалое признание» того факта, что Азербайджан выстраивает свою оборонительную и внешнюю политику независимо от интересов России.
Шансы невелики
При этом, несмотря на следование натовским стандартам, перспективы вступления Азербайджана в альянс, даже по образцу Турции, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко оценил как низкие. Он отметил, что Турция, обладая второй по величине армией в НАТО, остается на периферии многих проектов блока.
Кроме того, Запад, ранее критиковавший Алиева за авторитаризм, видит в Азербайджане прежде всего инструмент давления на Иран и Россию, подобно Украине. Ткаченко подчеркнул, что интересы Баку и Запада на Кавказе не совпадают, и предупредил, что альянс рассматривает страну как «молоток» в своей геополитической игре.
Есть риски
Еще в июле 2025 года МИД России предупредил Азербайджан и Армению о рисках сближения с НАТО. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, альянс преследует в регионе дестабилизирующие цели: стравливает страны между собой и стремится к контролю над их ресурсами. По словам дипломата, появление НАТО неизбежно ведет к конфронтации и росту военной угрозы, а не к миру и стабильности.
Отказ от отношений с Россией невозможен
Азербайджан не сможет полностью отказаться от российского влияния в ближайшие 100 лет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
По мнению российских экспертов, Азербайджан не сможет в обозримом будущем полностью уйти от связей с Россией из-за глубоких исторических и экономических связей. Политолог Сергей Маркелов полагает, что, несмотря на стремление Баку диверсифицировать внешнюю политику, Москва сохранит свои позиции.
Основой для этого служат взаимовыгодные торгово-экономические отношения и совместные инфраструктурные проекты. Политолог считает, что текущая напряженность носит временный характер и вызвана эмоциональными заявлениями, а не стратегическим курсом.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, в свою очередь, добавил, что Азербайджан, будучи молодым государством, переоценивает поддержку Турции, которая руководствуется в первую очередь собственными интересами. Он прогнозирует, что вскоре Баку, осознав ошибки, смягчит свою позицию в отношении России — ключевого рынка для азербайджанских товаров.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.