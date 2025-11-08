Логотип РИА URA.RU
Путин обратился к Олегу Меньшикову в честь дня рождения

08 ноября 2025 в 14:06
Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летием

Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летием

Фото: Кадр из фильма «Гоголь.Начало»

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

«Человек щедрого, самобытного дарования, Вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа», — отметил Путин в поздравительной телеграмме. Президент пожелал актеру здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Олег Меньшиков возглавляет Московский драматический театр имени Ермоловой с 2022 года. За свою карьеру он создал множество выдающихся актерских и режиссерских работ в театре и кино.

Звание народного артиста России было присвоено Меньшикову в 2003 году. Его творчество получило широкое признание как у профессионального сообщества, так и у зрителей.

Олег Меньшиков, которому 8 ноября исполнилось 65 лет, — лауреат множества государственных и профессиональных наград, включая три Государственные премии РФ, премии «Ника» и «Золотой Овен», британскую премию Лоренса Оливье. За свою карьеру он добился широкого признания в театре и кино, а с 2022 года возглавляет Московский драматический театр имени Ермоловой.

