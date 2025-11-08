Путин обратился к Олегу Меньшикову в честь дня рождения
Путин поздравил Олега Меньшикова с 65-летием
Фото: Кадр из фильма «Гоголь.Начало»
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Меньшикова с 65-летним юбилеем. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
«Человек щедрого, самобытного дарования, Вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа», — отметил Путин в поздравительной телеграмме. Президент пожелал актеру здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Олег Меньшиков возглавляет Московский драматический театр имени Ермоловой с 2022 года. За свою карьеру он создал множество выдающихся актерских и режиссерских работ в театре и кино.
Звание народного артиста России было присвоено Меньшикову в 2003 году. Его творчество получило широкое признание как у профессионального сообщества, так и у зрителей.
Олег Меньшиков, которому 8 ноября исполнилось 65 лет, — лауреат множества государственных и профессиональных наград, включая три Государственные премии РФ, премии «Ника» и «Золотой Овен», британскую премию Лоренса Оливье. За свою карьеру он добился широкого признания в театре и кино, а с 2022 года возглавляет Московский драматический театр имени Ермоловой.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.