Происшествия

ВСУ ударили по подстанции в Вологодской области

08 ноября 2025 в 13:02
Три беспилотника атаковали подстанцию в Вологодской области, сообщил Филимонов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские беспилотники атаковали подстанцию в Вологодской области. Перебоев с электроэнергией не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.

«По предварительным данным, три попадания в ПС 750 кВ „Белозерская“. <...> Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в ходе атаки дронов ВСУ по подстанции нет.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

