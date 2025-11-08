ВСУ ударили по подстанции в Вологодской области
Три беспилотника атаковали подстанцию в Вологодской области, сообщил Филимонов
Украинские беспилотники атаковали подстанцию в Вологодской области. Перебоев с электроэнергией не зафиксировано. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов.
«По предварительным данным, три попадания в ПС 750 кВ „Белозерская“. <...> Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — написал Филимонов в своем telegram-канале. Он также добавил, что, по предварительным данным, пострадавших в ходе атаки дронов ВСУ по подстанции нет.
