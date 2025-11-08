Логотип РИА URA.RU
«Метился в Трампа, а попал за океан»: Захарова высмеяла Байдена

Захарова указала на провал Байдена, который ранее пытался задеть Трампа
08 ноября 2025 в 12:58
Захарова указала, что Байден своей речью хотел задеть Трампа, но на деле лишь уязвил европейских монархов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Недавнее высказывание экс-президента США Джо Байдена о том, что «при демократии нет королей», заметили и прокомментировали в российском внешнеполитическом ведомстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Байден пытался в свое речи уязвить нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, однако под удар критики политика попал король Великобритании Карл III.

В своей речи бывший американский лидер сообщил, что Трамп позорит США. Во время выступления на торжественном приеме Демократической партии в штате Небраска Байден сообщил, что «при демократии нет королей».

«Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король Карл Третий и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия либо демократия», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Также дипломат в ироничной форме отметила, что после заявления Байдена у ПАСЕ появится больше работы. Она заметила, что организация теперь должна будет принять резолюцию, в которой будет выражено осуждение отката от демократических принципов в таких европейских странах, как Испания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и других европейских государств.

Байден, занимавший пост президента США и являвшийся самым возрастным главой государства в истории страны, в ходе публичных выступлений не раз допускал речевые ошибки и оговорки. Это давало его политическим противникам, в частности республиканцам, основания сомневаться в его когнитивных способностях и ставить под вопрос возможность эффективного руководства страной. Во время пребывания в должности президент неоднократно сталкивался с трудностями при формулировке мыслей, а также имел проблемы с координацией движений — были случаи, когда он спотыкался и падал.

