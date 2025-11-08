В Харькове перестало работать метро

По словам мэра, метро работает в режиме укрытия (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Харькове прекратили работу метро и электротранспорт. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами», — написал Терехов у себя в telegram-канале.

Он также проинформировал о значительном недостатке электроэнергии в Харькове и временных сбоях в системе водоснабжения. По его словам, проблемы с электричеством сейчас ощущается по всей стране.

