В мире

Украина

В Харькове перестало работать метро

08 ноября 2025 в 13:45
По словам мэра, метро работает в режиме укрытия (архивное фото)

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Харькове прекратили работу метро и электротранспорт. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами», — написал Терехов у себя в telegram-канале.

Он также проинформировал о значительном недостатке электроэнергии в Харькове и временных сбоях в системе водоснабжения. По его словам, проблемы с электричеством сейчас ощущается по всей стране.

Ранее «Украинские железные дороги» проинформировали о задержках ряда поездов в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры. В частности, ожидается, что пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях будут отставать от расписания примерно на 1,5–2 часа. Кроме того, задерживаются некоторые поезда дальнего следования, пишет RT.

Комментарии (1)
  • Ада
    08 ноября 2025 14:32
    После освобождения от бандеровского фашизма , Россия поможет все восстановить .
