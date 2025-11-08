В Харькове перестало работать метро
По словам мэра, метро работает в режиме укрытия (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Харькове прекратили работу метро и электротранспорт. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами», — написал Терехов у себя в telegram-канале.
Он также проинформировал о значительном недостатке электроэнергии в Харькове и временных сбоях в системе водоснабжения. По его словам, проблемы с электричеством сейчас ощущается по всей стране.
Ранее «Украинские железные дороги» проинформировали о задержках ряда поездов в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры. В частности, ожидается, что пригородные рейсы в Полтавской и Харьковской областях будут отставать от расписания примерно на 1,5–2 часа. Кроме того, задерживаются некоторые поезда дальнего следования, пишет RT.
- Ада08 ноября 2025 14:32После освобождения от бандеровского фашизма , Россия поможет все восстановить .