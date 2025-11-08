Украина пыталась атаковать ТЭЦ в Курске
ВСУ атаковали Курскую область
Утром 8 ноября ВСУ предприняли попытку атаковать одну из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Курской области. Атака была успешно отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме...» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Критической инфраструктуре не нанесено повреждений. Энергообъект продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо перебоев в подаче тепла потребителям. На месте происшествия работают оперативные службы.
