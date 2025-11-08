Логотип РИА URA.RU
Украина пыталась атаковать ТЭЦ в Курске

08 ноября 2025 в 13:27
ВСУ атаковали Курскую область

ВСУ атаковали Курскую область

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Утром 8 ноября ВСУ предприняли попытку атаковать одну из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Курской области. Атака была успешно отражена. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня утром ВСУ пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске К счастью, попытка врага оказалась тщетна: объект работает в штатном режиме...» — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Критической инфраструктуре не нанесено повреждений. Энергообъект продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо перебоев в подаче тепла потребителям. На месте происшествия работают оперативные службы.

