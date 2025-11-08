Логотип РИА URA.RU
Лавина накрыла двух человек около золоторудного месторождения на Камчатке

Один человек погиб при сходе лавины на Камчатке
08 ноября 2025 в 14:25
Сход лавины на Камчатке унес жизнь человека

Сход лавины на Камчатке унес жизнь человека

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

При сходе снежной массы на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек. Еще один сотрудник предприятия остается под завалами, его судьба неизвестна.

«Снег сошел на балок примерно в пяти километрах от месторождения. Пока предприятие своими силами ведет раскопки, один человек погиб, судьба второго неизвестна», — сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

ЧП произошло в Быстринском районе Камчатки, в 5 км от Агинского золоторудного месторождения. Лавина накрыла передвижной домик-балок, где находились работники предприятия.

В настоящее время поисково-спасательные работы ведутся силами предприятия «Золото Камчатки». К месту происшествия направляются профессиональные спасательные подразделения.

Агинское золоторудное месторождение является ключевым добывающим активом на Камчатке. Оператором выступает компания «Золото Камчатки» через Агинский горно-обогатительный комбинат.

На Камчатке продолжается серия чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Помимо схода снежной массы на Агинском золоторудном месторождении, в районе Авачинского перевала спасатели и группа туристов оказались заблокированы в горах из-за снежной пурги, сильного ветра и нулевой видимости. Спасатели ждут подмогу на снегоходах, а у туристов заканчиваются ресурсы.

