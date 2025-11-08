Лавина накрыла двух человек около золоторудного месторождения на Камчатке

Сход лавины на Камчатке унес жизнь человека Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

При сходе снежной массы на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек. Еще один сотрудник предприятия остается под завалами, его судьба неизвестна.

«Снег сошел на балок примерно в пяти километрах от месторождения. Пока предприятие своими силами ведет раскопки, один человек погиб, судьба второго неизвестна», — сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

ЧП произошло в Быстринском районе Камчатки, в 5 км от Агинского золоторудного месторождения. Лавина накрыла передвижной домик-балок, где находились работники предприятия.

В настоящее время поисково-спасательные работы ведутся силами предприятия «Золото Камчатки». К месту происшествия направляются профессиональные спасательные подразделения.

Агинское золоторудное месторождение является ключевым добывающим активом на Камчатке. Оператором выступает компания «Золото Камчатки» через Агинский горно-обогатительный комбинат.