Лавина накрыла двух человек около золоторудного месторождения на Камчатке
Сход лавины на Камчатке унес жизнь человека
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
При сходе снежной массы на Агинском золоторудном месторождении на Камчатке погиб один человек. Еще один сотрудник предприятия остается под завалами, его судьба неизвестна.
«Снег сошел на балок примерно в пяти километрах от месторождения. Пока предприятие своими силами ведет раскопки, один человек погиб, судьба второго неизвестна», — сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
ЧП произошло в Быстринском районе Камчатки, в 5 км от Агинского золоторудного месторождения. Лавина накрыла передвижной домик-балок, где находились работники предприятия.
В настоящее время поисково-спасательные работы ведутся силами предприятия «Золото Камчатки». К месту происшествия направляются профессиональные спасательные подразделения.
Агинское золоторудное месторождение является ключевым добывающим активом на Камчатке. Оператором выступает компания «Золото Камчатки» через Агинский горно-обогатительный комбинат.
На Камчатке продолжается серия чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Помимо схода снежной массы на Агинском золоторудном месторождении, в районе Авачинского перевала спасатели и группа туристов оказались заблокированы в горах из-за снежной пурги, сильного ветра и нулевой видимости. Спасатели ждут подмогу на снегоходах, а у туристов заканчиваются ресурсы.
