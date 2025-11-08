Раскрыто, что случилось на подстанции в Вологодской области после атаки беспилотников

Дроны атаковали подстанцию на Вологодчине, но свет не отключили Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пять взрывов прогремело на подстанции «Белозерская» в Вологодской области после атаки беспилотников. Несмотря на повреждения, объект продолжает работать без ограничений, потребители региона получают электроэнергию в штатном режиме. Об этом сообщила вице-губернатор Елена Мазанова.

«Причиненные повреждения не привели к ограничению передачи мощности и не повлияли на электроснабжение потребителей Вологодской области и соседних регионов», — доложила Мазанова в telegram-канале. Все сотрудники, находившиеся на подстанции, укрыты в безопасном месте.

На энергообъекте зафиксировано пять прилетов беспилотников. Несмотря на это, подстанция сохранила работоспособность и продолжает обеспечивать передачу электроэнергии. На момент атаки на подстанции находились 8 человек — оперативный персонал, охрана и подрядчики. Все они были своевременно укрыты и не пострадали.

Продолжение после рекламы

ПС 750 кВ «Белозерская» является важным узлом энергосистемы Вологодской области. Сохранение ее работоспособности предотвратило возможные перебои в электроснабжении.