Украина использовала почти 200 беспилотников для атаки по России
Российские военные сбили 178 БПЛА в зоне СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
За прошедшие сутки в зоне СВО были уничтожены 178 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. По данным ведомства, были отражены 14 атак Украины из района н.п. Гришино (ДНР). За сутки в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР уничтожили больше 240 боевиков ВСУ.
Ранее telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные нанесли, предположительно, самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине. При атаке использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.