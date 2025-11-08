Логотип РИА URA.RU
Украина использовала почти 200 беспилотников для атаки по России

08 ноября 2025 в 14:44
Российские военные сбили 178 БПЛА в зоне СВО

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

За прошедшие сутки в зоне СВО были уничтожены 178 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении. По данным ведомства, были отражены 14 атак Украины из района н.п. Гришино (ДНР). За сутки в районе Красноармейска и Димитрова в ДНР уничтожили больше 240 боевиков ВСУ.

Ранее telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военные нанесли, предположительно, самый масштабный с начала спецоперации удар по военным объектам на Украине. При атаке использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

