Техникам удалось начать ремонт поврежденной ЛЭП около ЗАЭС
На Запорожской АЭС начали ремонт поврежденной ЛЭП
Фото: Илья Московец © URA.RU
Техники приступили к ремонту поврежденной линии электропередачи «Ферросплавная-1» возле Запорожской АЭС. Как сообщает, работы начались в условиях локального прекращения огня.
«При локальном прекращении огня, достигнутом при посредничестве МАГАТЭ, сегодня техники начали ремонт ощального поврежденного участка линии электропередачи „Ферросплавная-1“ возле ЗАЭС», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Восстановление линии имеет решающее значение для ядерной безопасности, поскольку обеспечивает атомную станцию резервным источником электроснабжения. Эксперты МАГАТЭ продолжают мониторинг ситуации на месте.
Ремонтные работы стали возможны благодаря достигнутому локальному перемирию в районе расположения энергообъекта. Это позволило специалистам безопасно приступить к восстановительным работам.
Повреждение ЛЭП создавало риски для стабильного энергоснабжения атомной станции. Своевременный ремонт критически важен для предотвращения возможных аварийных ситуаций.
Линия электропередачи «Ферросплавная-1» была выведена из эксплуатации в мае 2025 года, а линия «Днепровская» отключена 23 сентября в результате обстрела. После завершения ремонта «Днепровской» в октябре было восстановлено внешнее электроснабжение ЗАЭС, но сейчас вновь требуется ремонт «Ферросплавной-1». Восстановление линии важно для обеспечения станции резервным источником электроэнергии и поддержания ядерной безопасности.
