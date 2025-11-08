ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области: что известно о происшествии

Дроны атаковали подстанцию под Вологдой Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские беспилотники совершили атаку на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов. По его словам, отключений электроэнергии в области зафиксировано не было. Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU.

Пять попаданий по подстанции

По предварительной информации, зафиксировано пять взрывов в высоковольтную подстанцию «Белозерская» напряжением 750 киловольт. В настоящий момент оценивается масштаб причиненного ущерба.

Несмотря на инцидент, энергоснабжение в регионе сохраняется в штатном режиме, отключений электроэнергии на территории Вологодской и соседних областей не зарегистрировано. На месте происхождения работают специалисты для ликвидации последствий.

Есть ли пострадавшие

В результате инцидента на подстанции никто не пострадал. На момент происшествия там находились восемь человек: сотрудники оперативного персонала, охраны и представители подрядной организации. Сейчас все они находятся в безопасном укрытии.

Еще одна атака

Позже Филимонов сообщил, что в 11:33 и 11:59 по местному времени в ЕДДС поступила информация о падении двух беспилотных аппаратов на территории Шекснинского округа региона. В результате происшествий жертв и разрушений не зафиксировано.

Ограничения в аэропорту