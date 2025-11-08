ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области: что известно о происшествии
Дроны атаковали подстанцию под Вологдой
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Украинские беспилотники совершили атаку на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил глава региона Георгий Филимонов. По его словам, отключений электроэнергии в области зафиксировано не было. Что известно об атаке ВСУ — в материале URA.RU.
Пять попаданий по подстанции
По предварительной информации, зафиксировано пять взрывов в высоковольтную подстанцию «Белозерская» напряжением 750 киловольт. В настоящий момент оценивается масштаб причиненного ущерба.
Несмотря на инцидент, энергоснабжение в регионе сохраняется в штатном режиме, отключений электроэнергии на территории Вологодской и соседних областей не зарегистрировано. На месте происхождения работают специалисты для ликвидации последствий.
Есть ли пострадавшие
В результате инцидента на подстанции никто не пострадал. На момент происшествия там находились восемь человек: сотрудники оперативного персонала, охраны и представители подрядной организации. Сейчас все они находятся в безопасном укрытии.
Еще одна атака
Позже Филимонов сообщил, что в 11:33 и 11:59 по местному времени в ЕДДС поступила информация о падении двух беспилотных аппаратов на территории Шекснинского округа региона. В результате происшествий жертв и разрушений не зафиксировано.
Ограничения в аэропорту
Утром местный аэропорт приостанавливал работу на фоне угрозы атаки ВСУ. Ограничения носили временный характер и были направлены на обеспечение безопасности пассажирских рейсов. В 12:18 по московскому времени в Росавиации сообщили, что аэропорт Вологды возобновил работу.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.