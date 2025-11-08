У Белоусова появился новый заместитель
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин 8 ноября 2025 года назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем Министра обороны Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе Президента РФ № 823 от 8 ноября 2025 года говорится о назначении Александра Санчика на должность заместителя Министра обороны. «Назначить Санчика Александра заместителем Министра обороны Российской Федерации», — гласит документ, опубликованный на портале.
