У Белоусова появился новый заместитель

Путин назначил Александра Санчика заместителем Министра обороны РФ
08 ноября 2025 в 15:18
Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин 8 ноября 2025 года назначил генерал-полковника Александра Санчика заместителем Министра обороны Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе Президента РФ № 823 от 8 ноября 2025 года говорится о назначении Александра Санчика на должность заместителя Министра обороны. «Назначить Санчика Александра заместителем Министра обороны Российской Федерации», — гласит документ, опубликованный на портале.

