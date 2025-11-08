Микроавтобус с детьми столкнулся автомобилем под Курском, есть пострадавшие
Шесть детей пострадали в ДТП под Курском
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна
В Курской области произошло серьезное ДТП с участием детей, которые направлялись на экскурсию. В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали семь человек, включая четверых несовершеннолетних.
«Пострадало 7 человек: водитель легкового автомобиля и 6 человек в нашем микроавтобусе — 2 взрослых и 4 детей. Все доставлены в больницу в Курске. У всех состояние средней степени тяжести», — сообщил в telegram-канале Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Все пострадавшие доставлены в курскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, жизни детей и взрослых ничего не угрожает. Выясняются обстоятельства организации поездки. Согласно предварительным данным, дети направлялись на экскурсию в Коренную пустынь. Проверяется соблюдение правил перевозки несовершеннолетних.
Министерства здравоохранения Белгородской и Курской областей координируют действия по оказанию медицинской помощи. Решается вопрос о дальнейшем месте лечения пострадавших.
За последние дни это не единственный случай ДТП с участием детей. В Самаре произошло столкновение автобуса с детской командой по спортивной гимнастике и легкового автомобиля, пострадали шесть человек, среди них — четверо несовершеннолетних. В Калининградской области экскурсионный автобус съехал в кювет, но, к счастью, никто не пострадал.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.