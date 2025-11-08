«Не песня победителя»: продюсер объяснил, почему Валерия не получит «Грэмми»

Валерия оказалась ближе любого другого русского артиста к премии «Грэмми» Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

В октябре 2025 года, впервые за историю «Грэмми», российская певица получила шанс получить награду. Песню Валерии «Исцелю» из одноименного альбома попала в лонг-лист номинантов. Однако 8 ноября стало известно, что артистка все же не получит самую престижную мировую музыкальную премию — ведь она не прошла дальнейший этап отбора. Продюсер Павел Рудченко рассказал URA.RU, почему артистка не смогла получить главную мировую музыкальную награду.

Почему Валерия не получила «Грэмми»

По мнению Павла Рудченко, песня «Исцелю» не дотягивает до международного уровня. «Я считаю, что данная песня, даже если и неплохая, большинству критериев для премии „Грэмми“ не соответствует. Для российского рынка песня нормальная, но для американского рынка и для академиков „Грэмми“ она не дотягивает», — заявил продюсер.

Павел Рудченко также добавил, что на западном музыкальном рынке существуют другие акценты, и побеждают на премии совсем другие артисты. «Этот рынок другой по ментальности. Так что Валерия довольствовалась только тем, что попала в лонг-лист», — отметил продюсер.

Почему для Валерии это — все равно победа

Несмотря на то, что Валерия не прошла дальше логнлиста премии «Грэмми», для артистки это — большая победа, считает продюсер. До нее никто из российских музыкантов не оказывался настолько близко к награде, и даже попадание в лонг-лист поможет ей продвинуть свое творчество.