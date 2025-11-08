Беспилотники попытались атаковать Башкирию
Украина вновь попыталась атаковать Россию
Средства ПВО России сбили за 3 часа восемь беспилотников. Один из них летел над Башкортостаном, сообщили в Минобороны РФ.
«Сбили 1 БПЛА — над территорией Московского региона, 1 БПЛА — над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении военного ведомства в telegram-канале. Также дроны уничтожили над Новгородской (2), Курской (1), Белгородской (1), Брянской (1) и Смоленской (1) областями. Данные приводятся с 9:00 до 12:00 по мск.
