Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Названа предварительная причина взрыва газа в доме под Тулой

Взрыв газа в Куркино произошел по время ремонтных работ
08 ноября 2025 в 15:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пострадали минимум четыре человека (фото из архива)

Пострадали минимум четыре человека (фото из архива)

Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Взрыв бытового газа в Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ в одной из квартир. Это и стало причиной обрушения подъезда жилого дома, сообщили в региональном СК.

«По предварительным данным, 8 ноября 2025 года в квартире, расположенной на первом этаже первого подъезда, в момент проведения ремонтных работ произошел хлопок бытового газа», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее в поселке Куркино в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме произошло частичное обрушение конструкций. Разрушения затронули торцевую стену подъезда, а также кровлю и перекрытия между вторым и третьим этажами. Как сообщает telegram-канал Mash, под завалами могут находиться не менее трех человек. Пострадали минимум четыре жителя. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Материал из сюжета:

Взрыв газа в многоэтажке в Тульской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал