Названа предварительная причина взрыва газа в доме под Тулой

Взрыв бытового газа в Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ в одной из квартир. Это и стало причиной обрушения подъезда жилого дома, сообщили в региональном СК.

«По предварительным данным, 8 ноября 2025 года в квартире, расположенной на первом этаже первого подъезда, в момент проведения ремонтных работ произошел хлопок бытового газа», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее в поселке Куркино в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме произошло частичное обрушение конструкций. Разрушения затронули торцевую стену подъезда, а также кровлю и перекрытия между вторым и третьим этажами. Как сообщает telegram-канал Mash, под завалами могут находиться не менее трех человек. Пострадали минимум четыре жителя. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего.