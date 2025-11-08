Названа предварительная причина взрыва газа в доме под Тулой
Пострадали минимум четыре человека (фото из архива)
Взрыв бытового газа в Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ в одной из квартир. Это и стало причиной обрушения подъезда жилого дома, сообщили в региональном СК.
«По предварительным данным, 8 ноября 2025 года в квартире, расположенной на первом этаже первого подъезда, в момент проведения ремонтных работ произошел хлопок бытового газа», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Ранее в поселке Куркино в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме произошло частичное обрушение конструкций. Разрушения затронули торцевую стену подъезда, а также кровлю и перекрытия между вторым и третьим этажами. Как сообщает telegram-канал Mash, под завалами могут находиться не менее трех человек. Пострадали минимум четыре жителя. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
