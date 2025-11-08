Одна европейская страна отказалась использовать российские активы

Бельгия отказалась передавать ЕС российские активы для Украины Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бельгия отказалась поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает бельгийское информагентство со ссылкой на дипломатические источники.

«Обсуждение было конструктивным, но не смогло развеять правовые и финансовые опасения, высказанные Бельгией», — отмечается в сообщении, транслирует Belga. Бельгийская делегация выразила сомнения в законности таких действий.

Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что Еврокомиссия не представила внятного предложения, которое бы доказывало законность конфискации российских активов. Бельгия опасается ущерба для своей финансовой репутации. Речь идет о сумме порядка 140 миллиардов евро, которые ЕС планировал направить Украине в виде «репарационного кредита». Основная часть российских активов размещена именно в бельгийском депозитарии Euroclear.

Еврокомиссия оказывает на Бельгию беспрецедентное давление через специальные «двухсторонние консультации». Однако бельгийским властям пока удается сохранять твердую позицию.