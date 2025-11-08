Путин назначил к Шойгу нового заместителя
Фото: © URA.RU
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра обороны России Булыги на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации 8 ноября 2025 года.
В указе президента № 822 от 8 ноября 2025 года говорится о кадровых изменениях в Совете Безопасности. «Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — сообщается в документе. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
