Путин назначил к Шойгу нового заместителя

Путин назначил Андрея Булыгу заместителем секретаря Совбеза РФ
08 ноября 2025 в 15:22
Фото: © URA.RU

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра обороны России Булыги на должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации 8 ноября 2025 года.

В указе президента № 822 от 8 ноября 2025 года говорится о кадровых изменениях в Совете Безопасности. «Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — сообщается в документе. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

