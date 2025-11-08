Свердловчан предупредили о сложных погодных условия на трассе

На трассе наблюдаются осадки, мокрое покрытие, местами лежит снег, в некоторых местах — накат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили жителей Свердловской области о сложных погодных условиях на автодороге «Серов — Североуральск — Ивдель». На 36-м и 83-м километрах трассы наблюдаются осадки, мокрое покрытие, местами лежит снег. Информационное сообщение появилось в соцсетях ведомства.

«Состояние трассы на 36 км автодороги „Серов-Североуральск- Ивдель“ Краснотурьинского района мокрое, местами лежит снег, идут осадки. Призываем водителей соблюдать меры предосторожности при управлении транспортом в таких условиях», — написали силовики.

Также дорожники отметили, что в районе Североуральска установились отрицательные температуры. На 83-м километре трассы «Серов — Североуральск — Ивдель» на проезжей части наблюдается рыхлый снег, в некоторых местах — накат.

