В Екатеринбурге нашли мертвым студента
Парня нашли в общежитии друзья
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В одном из екатеринбургских общежитий, по предварительным данным, обнаружили мертвым 26-летнего студента. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.
«Друзья не могли дозвониться до парня, решили сходить проверить его в комнате. Когда зашли туда, он лежал без дыхания», — сказал собеседник агентства.
В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются силовики. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК тему не комментируют.
