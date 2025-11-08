Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Екатеринбурге нашли мертвым студента

08 ноября 2025 в 15:55
Парня нашли в общежитии друзья

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из екатеринбургских общежитий, по предварительным данным, обнаружили мертвым 26-летнего студента. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.

«Друзья не могли дозвониться до парня, решили сходить проверить его в комнате. Когда зашли туда, он лежал без дыхания», — сказал собеседник агентства.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются силовики. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. В свердловском СУ СК тему не комментируют.

