В Екатеринбурге нашли мертвым студента

Парня нашли в общежитии друзья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из екатеринбургских общежитий, по предварительным данным, обнаружили мертвым 26-летнего студента. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.

«Друзья не могли дозвониться до парня, решили сходить проверить его в комнате. Когда зашли туда, он лежал без дыхания», — сказал собеседник агентства.