Защитник свердловского медика, которого судят по новой статье, опроверг заявления СМИ

Дело по новой статье за поиск экстремистских материалов стало первым в РФ

Сергей Барсуков, защитник 20-летнего медбрата из Каменска-Уральского (Свердловская область), которого, предположительно, первым в РФ судят по новой статье за поиск экстремистских материалов, опроверг некоторые заявления СМИ. В частности, по его словам в Сети появились фото истории браузера с телефона его доверителя, но в материалах дела кадров нет.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых показана галерея и история браузера в телефоне медика. Там, предположительно, изображены военнослужащие запрещенных и экстремистских боевых соединений. «На других кадрах — в браузере — три запрещенных названия боевых соединений. Но в нашем деле всего два. Откуда у СМИ появилось третье, не знаю. Возможно, какие-то журналисты прибегли к фотошопу», — заявил URA.RU Сергей Барсуков.

Он отметил, что дело вызвало широкий общественный резонанс. В частности, о нем высказались некоторые топовые политики и чиновники. К примеру, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Газетой.Ru назвал дело «извращенным подходом к законопроекту». «Свинцов считает, что за случайно обнаруженный контент штрафовать не должны, так как вины человека в этом нет. Свинцов пообещал направить запрос с требованием провести проверку и закрыть дело», — рассказал Барсуков. Сам он также направил заявление в Следком с просьбой провести проверку в отношении правоохранителей, которые возбудили административное дело.

