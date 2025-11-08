Логотип РИА URA.RU
Дарт Вейдер завелся в свердловском городе, прославленном свиньями. Видео

Человек в костюме Дарта Вейдера поднимает настроение жителям Ревды
08 ноября 2025 в 16:37
Жители Ревды благодарят Дарта Вейдера за поднятие настроения

Жители Ревды благодарят Дарта Вейдера за поднятие настроения

В Ревде уже несколько дней замечают человека в костюме Дарта Вейдера. Таинственный персонаж танцует на улицах, размахивает мечом и поднимает настроение жителям города. Видео с ним появились в соцсетях.

«Видел этого товарища вчера. Пока на светофоре стоял, он танцевал под музыку, мечом размахивал. Поднял настроение», — поделился житель города в telegram-канале «Ревда-Инфо».

Другие горожане также делятся положительными впечатлениями от встреч с таинственным персонажем. Кто-то благодарит за поднятие настроения, другие отмечают, что таких людей в Ревде должно быть больше.

Личность человека в костюме пока остается неизвестной. Но, если судить по всем признакам, это девушка.

