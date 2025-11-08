Дарт Вейдер завелся в свердловском городе, прославленном свиньями. Видео
Жители Ревды благодарят Дарта Вейдера за поднятие настроения
Фото: www.100hdwallpapers.com
В Ревде уже несколько дней замечают человека в костюме Дарта Вейдера. Таинственный персонаж танцует на улицах, размахивает мечом и поднимает настроение жителям города. Видео с ним появились в соцсетях.
«Видел этого товарища вчера. Пока на светофоре стоял, он танцевал под музыку, мечом размахивал. Поднял настроение», — поделился житель города в telegram-канале «Ревда-Инфо».
Другие горожане также делятся положительными впечатлениями от встреч с таинственным персонажем. Кто-то благодарит за поднятие настроения, другие отмечают, что таких людей в Ревде должно быть больше.
Личность человека в костюме пока остается неизвестной. Но, если судить по всем признакам, это девушка.
