Грузовик ссъехал с проезжей части в кювет, а затем наехал на шесть припаркованных машин

В Свердловской области на 332-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе столкнулись восемь грузовиков. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

«В столкновении участвовало восемь грузовых транспортных средств. По предварительной информации, 39-летний водитель грузового автомобиля MAN, житель Белгородской области, двигаясь со стороны Перми, не выбрал безопасную скорость движения и не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузового автомобиля MAN, что привело к столкновению с ним», — рассказали дорожники в своем telegram-канале.

После столкновения первый грузовик съехал в кювет, а затем выехал на придорожную парковку, где наехал на шесть припаркованных машин: два DAF, два SCANIA, SHACMAN и ГАЗель. В результате происшествия люди не пострадали, но всем грузовикам причинены механические повреждения. Водитель автомобиля MAN, который перевозил кондитерские изделия из Старого Оскола в Екатеринбург, пояснил автоинспекторам, что не смог вовремя остановиться из-за технической неисправности.

