В Кургане направили 80 миллионов рублей на ремонт здания лицея в Керамзитном
В лицее Кургана планируется ремонт
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане ищут подрядчика, который займется ремонтом здания лицея №12 в микрорайоне Керамзитный. На обновление корпуса направили свыше 80 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.
«Капитальный ремонт здания лицея №12 в поселке Керамзитный, 11. Начальная цена контракта 80 463 232 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Работы запланированы с 1 января по 30 ноября 2026 года.
Ранее на ремонт гимназии №27 в Кургане направили 103 миллиона рублей. В учебном заведении получают образование дети высокопоставленных чиновников и успешных предпринимателей.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Сергей02 ноября 2025 14:30Отлично. Давно ждали. Ну и главное чтобы сделали хорошо.