В Кургане направили 80 миллионов рублей на ремонт здания лицея в Керамзитном

В Кургане ищут подрядчика, который займется ремонтом здания лицея №12 в микрорайоне Керамзитный. На обновление корпуса направили свыше 80 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Капитальный ремонт здания лицея №12 в поселке Керамзитный, 11. Начальная цена контракта 80 463 232 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Работы запланированы с 1 января по 30 ноября 2026 года.