Общество

Образование

В Кургане направили 80 миллионов рублей на ремонт здания лицея в Керамзитном

02 ноября 2025 в 14:01
В лицее Кургана планируется ремонт

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ищут подрядчика, который займется ремонтом здания лицея №12 в микрорайоне Керамзитный. На обновление корпуса направили свыше 80 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Капитальный ремонт здания лицея №12 в поселке Керамзитный, 11. Начальная цена контракта 80 463 232 рублей», — сообщается на сайте госзакупок. Работы запланированы с 1 января по 30 ноября 2026 года.

Ранее на ремонт гимназии №27 в Кургане направили 103 миллиона рублей. В учебном заведении получают образование дети высокопоставленных чиновников и успешных предпринимателей.

Комментарии (1)
