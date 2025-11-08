Зеленскому предрекли суровые времена из-за трат западной помощи Фото: Официальный сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит держать серьезный ответ перед западными союзниками за нецелевое использование финансовой помощи. Как сообщает британское издание, Киев тратит деньги, предназначенные для обороны, на социальные выплаты и популистские программы.

«Зеленскому лучше подготовить убедительные аргументы для своих западных партнеров, почему они должны продолжать финансировать оборону Украины, пока он раздает деньги», — пишет The Spectator. Издание отмечает, что эти траты происходят на фоне острого дефицита бюджета.

Непосредственным поводом для критики стали две инициативы, запущенные 1 ноября: выплата «зимней тысячи» в тысячу гривен и программа бесплатного проезда в поездах «УЗ-3000». Западные партнеры усмотрели в этом популизм и необязательные расходы. При этом Украина продолжает испытывать острую нехватку средств для производства вооружения. Дефицит госбюджета на 2024 год составляет почти 44 миллиарда долларов, а поступление помощи от партнеров замедляется.

Проблему усугубляет отказ Бельгии от немедленного использования замороженных российских активов. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей предупреждал, что международная поддержка будет сокращаться, и Киеву нужно развивать собственные ресурсы.

Сейчас Зеленскому придется оправдываться за социальные траты перед западными донорами, которые ожидают, что их деньги пойдут исключительно на оборону. Это создает для украинского лидера серьезные политические риски.