Появились кадры пожара в Кургане, в котором сгорела баня
Баня в Кургане загорелась из-за неисправности электрооборудования
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Кургане на улице Акмолинской пожарные потушили баню. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе. Они показали видео с места происшествия.
«На улице Акмолинская полыхала баня. Пожар на 30 квадратах тушили девять специалистов и две единицы техники МЧС России. Предварительная причина: аварийный режим работы электрооборудования», — отмечается в telegram-канале ведомства.
Это не первый случай возгорания в Кургане за последнее время — ранее в микрорайоне Рябково потушили пожар в жилом доме на улице Попова. Как и в случае с баней на улице Акмолинской, предварительной причиной возгорания также назвали неисправное электрооборудование.
