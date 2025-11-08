Логотип РИА URA.RU
Рыбак похвастался уловом щук возле дамбы в Кургане. Фото

08 ноября 2025 в 19:05
Щуки ловятся в Кургане на Тоболе

Фото: Илья Московец © URA.RU

У дамбы на реке Тобол в Кургане хорошо клевали большие щуки. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«За два часа поймал шесть больших щук у дамбы. Также пошел окунь», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Щуки горожанин выловил возле дамбы

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

Ранее настоящей сенсацией этой осени стала история курганского рыбака, выловившего на Тоболе у городской дамбы в Кургане щуку весом под 12 килограммов. Фотография с трофеем мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав восхищение и зависть рыбаков. Однако больше всего коллег по увлечению впечатлил поступок курганца: после короткой фотосессии и взвешивания он аккуратно отпустил гигантскую рыбу обратно в родную стихию.

