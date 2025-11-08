Рыбак похвастался уловом щук возле дамбы в Кургане. Фото
Щуки ловятся в Кургане на Тоболе
Фото: Илья Московец © URA.RU
У дамбы на реке Тобол в Кургане хорошо клевали большие щуки. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«За два часа поймал шесть больших щук у дамбы. Также пошел окунь», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Щуки горожанин выловил возле дамбы
Ранее настоящей сенсацией этой осени стала история курганского рыбака, выловившего на Тоболе у городской дамбы в Кургане щуку весом под 12 килограммов. Фотография с трофеем мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав восхищение и зависть рыбаков. Однако больше всего коллег по увлечению впечатлил поступок курганца: после короткой фотосессии и взвешивания он аккуратно отпустил гигантскую рыбу обратно в родную стихию.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!