В Тюменской области планируется рост средних зарплат
По самому наилучшему прогнозу к 2028 году зарплата вырастет до 116,4 тысяч рублей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тюменской области к 2025 году средняя номинальная зарплата может превысить 116 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в проекте плана бюджета региона.
«По базовому сценарию, средняя зарплата составит 101,1 тыс. руб. в 2026 году, 108,8 тыс. — в 2027-м и 116,4 тыс. — в 2028-м», — такие данные заложены в бюджет по росту зарплат в регионе. С показателями ознакомились журналисты РБК Тюмень.
Есть и иной вариант развития событий, более консервативный. Он предусматривает среднюю зарплату в регионе 100,8 тыс. руб. в 2026 году, 107,1 тыс. — в 2027-м и 113,8 тыс. — в 2028-м соответственно.
