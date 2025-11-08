В Тюменской области планируется рост средних зарплат

По самому наилучшему прогнозу к 2028 году зарплата вырастет до 116,4 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области к 2025 году средняя номинальная зарплата может превысить 116 тысяч рублей. Такие данные опубликованы в проекте плана бюджета региона.

«По базовому сценарию, средняя зарплата составит 101,1 тыс. руб. в 2026 году, 108,8 тыс. — в 2027-м и 116,4 тыс. — в 2028-м», — такие данные заложены в бюджет по росту зарплат в регионе. С показателями ознакомились журналисты РБК Тюмень.