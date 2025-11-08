Спортсменка из РФ получила золото чемпионата мира по прыжкам на батуте
Арина Каляндра заняла первое место по прыжкам на батуте в дисциплине «акробатическая дорожка».
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российская спортсменка Арина Каляндра стала победительницей чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «акробатическая дорожка». Соревнования проходят в Памплоне (Испания), сообщили журналисты.
«В финале россиянка набрала 27,300 балла. Второе место заняла Канди Бриер-Ветийяр из Франции (27,000 балла)», — пишет ТАСС. Третье место заняла Лани Списсенс из Бельгии.
Россиянин Михаил Заломин стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп». Он получил 29,200 балла, а золото забрал американец Рубен Падилья (31,300 балла).
