Спортсменка из РФ получила золото чемпионата мира по прыжкам на батуте

08 ноября 2025 в 20:59
Арина Каляндра заняла первое место по прыжкам на батуте в дисциплине «акробатическая дорожка».

Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская спортсменка Арина Каляндра стала победительницей чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «акробатическая дорожка». Соревнования проходят в Памплоне (Испания), сообщили журналисты.

«В финале россиянка набрала 27,300 балла. Второе место заняла Канди Бриер-Ветийяр из Франции (27,000 балла)», — пишет ТАСС. Третье место заняла Лани Списсенс из Бельгии.

Россиянин Михаил Заломин стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп». Он получил 29,200 балла, а золото забрал американец Рубен Падилья (31,300 балла).

