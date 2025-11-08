Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Спорт

Россиянин Заломин занял второе место в мире по прыжкам на батуте

08 ноября 2025 в 20:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Михаилу Заломину 32 года, он мастер спорта России

Михаилу Заломину 32 года, он мастер спорта России

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Россиянин Михаил Заломин стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп». Соревнования проходят в Памплоне (Испания).

«В финале Заломин набрал 29,200 балла. Первым стал американец Рубен Падилья (31,300 балла)», — пишет ТАСС. По данным издания, Заломин объявлял, что этот чемпионат станет последним в его карьере. Российскому спортсмену 32 года, он мастер спорта РФ, 11-кратный чемпион мира и семикратный победитель европейских первенств. В 2017-м он стал победителем Всемирных игр.

Ранее стало известно, что уроженец Соликамска (Пермский край) Константин Шахтарин стал чемпионом Европы по тайскому боксу (муай-тай). Спортсмен одержал победу в бою над французским бойцом Брайтоном Мейблом на международном турнире «Кубок дружбы», который прошел в Москве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал