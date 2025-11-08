Россиянин Заломин занял второе место в мире по прыжкам на батуте
Михаилу Заломину 32 года, он мастер спорта России
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Россиянин Михаил Заломин стал серебряным призером чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине «двойной минитрамп». Соревнования проходят в Памплоне (Испания).
«В финале Заломин набрал 29,200 балла. Первым стал американец Рубен Падилья (31,300 балла)», — пишет ТАСС. По данным издания, Заломин объявлял, что этот чемпионат станет последним в его карьере. Российскому спортсмену 32 года, он мастер спорта РФ, 11-кратный чемпион мира и семикратный победитель европейских первенств. В 2017-м он стал победителем Всемирных игр.
Ранее стало известно, что уроженец Соликамска (Пермский край) Константин Шахтарин стал чемпионом Европы по тайскому боксу (муай-тай). Спортсмен одержал победу в бою над французским бойцом Брайтоном Мейблом на международном турнире «Кубок дружбы», который прошел в Москве.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.