Глава Ямала и полпред Жога открыли форум «Патриоты Урала» в Новом Уренгое. Фото
Жога поблагодарил Новый Уренгой за гостеприимство
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) сегодня 8 ноября состоялось открытие четвертого патриотичного форума «Патриоты Урала». На мероприятие приехал полпред УрФО Артем Жога. На открытии он поблагодарил газовую столицу за гостеприимство и попросил скрупулезной работы от участников. Подробности с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Спасибо огромное за гостеприимство, замечательный город. Я второй раз в Новом Уренгое, сейчас снега, холода, мороз — очень приятно. Этот форум четвертый и был создан по вашим запросам, чтобы собрать всех на одной площадке. Вы лучше всех знаете проблемы и вопросы наших парней на передовой и помогаете им вернуться к обычной жизни», — заявил Жога на открытии мероприятия. Он подчеркнул, что ждет скрупулезной работы участников форума и обсуждения новых компетенций, наработок и решений тех вопросов, которые порой вызывают сложности и на уровне властей.
После слово взял глава Ямала Дмитрий Артюхов. В своей речи он подчеркнул сильную сторону северян — это поддержка и пожелал всем плодотворной работы. «Спасибо вам за ваше служение!» — обратился к участникам форума губернатор округа в завершении речи.
Форум «Патриоты Урала» проходит в четвертый раз
Фото: Илья Московец, URA.RU
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!