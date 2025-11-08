«Спасибо огромное за гостеприимство, замечательный город. Я второй раз в Новом Уренгое, сейчас снега, холода, мороз — очень приятно. Этот форум четвертый и был создан по вашим запросам, чтобы собрать всех на одной площадке. Вы лучше всех знаете проблемы и вопросы наших парней на передовой и помогаете им вернуться к обычной жизни», — заявил Жога на открытии мероприятия. Он подчеркнул, что ждет скрупулезной работы участников форума и обсуждения новых компетенций, наработок и решений тех вопросов, которые порой вызывают сложности и на уровне властей.