На выставке в ЯНАО представлены десятки моделей техники и дронов. Фото
Выставка проходит в рамках форума «Патриоты Урала»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В рамках форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое полпред Артем Жога совместно с главой Ямала Дмитрием Артюховым посетил выставку техники уральских производителей. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, здесь представлены более десяти моделей дронов и РЭБ.
«Артем Жога и Дмитрий Артюхов прибыли на выставку достижений уральских производителей народного ВПК. Здесь представлены такие инновационные модели дронов, как беспилотник „Упырь“ и „Упырь-К “ от „Уралдронзавода“. Всего в выставке участвует 13 производителей», — сообщил корреспондент URA.RU.
Также удалось пообщаться с одним из производителей — компанией Newlink. Они производят разведывательные ударные комплексы и намерены организовать серийные поставки в войска. Как поделился представитель предприятия — их продукция заинтересовала полпреда.
На выставке представлена техника 13-ти производителей Урала
Фото: Илья Московец, URA.RU
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!