Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На выставке в ЯНАО представлены десятки моделей техники и дронов. Фото

08 ноября 2025 в 13:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выставка проходит в рамках форума "Патриоты Урала"

Выставка проходит в рамках форума «Патриоты Урала»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В рамках форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое полпред Артем Жога совместно с главой Ямала Дмитрием Артюховым посетил выставку техники уральских производителей. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, здесь представлены более десяти моделей дронов и РЭБ.

«Артем Жога и Дмитрий Артюхов прибыли на выставку достижений уральских производителей народного ВПК. Здесь представлены такие инновационные модели дронов, как беспилотник „Упырь“ и „Упырь-К “ от „Уралдронзавода“. Всего в выставке участвует 13 производителей», — сообщил корреспондент URA.RU.

Также удалось пообщаться с одним из производителей — компанией Newlink. Они производят разведывательные ударные комплексы и намерены организовать серийные поставки в войска. Как поделился представитель предприятия — их продукция заинтересовала полпреда.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/5

На выставке представлена техника 13-ти производителей Урала

Фото: Илья Московец, URA.RU

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал