Выставка проходит в рамках форума «Патриоты Урала» Фото: Илья Московец © URA.RU

В рамках форума «Патриоты Урала» в Новом Уренгое полпред Артем Жога совместно с главой Ямала Дмитрием Артюховым посетил выставку техники уральских производителей. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, здесь представлены более десяти моделей дронов и РЭБ.

«Артем Жога и Дмитрий Артюхов прибыли на выставку достижений уральских производителей народного ВПК. Здесь представлены такие инновационные модели дронов, как беспилотник „Упырь“ и „Упырь-К “ от „Уралдронзавода“. Всего в выставке участвует 13 производителей», — сообщил корреспондент URA.RU.

Также удалось пообщаться с одним из производителей — компанией Newlink. Они производят разведывательные ударные комплексы и намерены организовать серийные поставки в войска. Как поделился представитель предприятия — их продукция заинтересовала полпреда.

