Три женщины Павла Мамаева: от первой любви до скандальных расставаний

Футболист известен не только карьерой, но и семейными скандалами

Павла Мамаева знают как одного из самых известных российских футболистов, зачастую его имя звучит в связи со скандалами. Сейчас спортсмен вновь в центре внимания — он участвует в реалити-шоу «Ставка на любовь». На проекте участники проверяют силу своих чувств — Павел Мамаев участвует вместе со своей третьей возлюбленной, Надеждой Санько. URA.RU вспоминает три главные истории любви Павла Мамаева.

Первая любовь: Юлия Евтух

Павел Мамаев познакомился со своей первой любовью, красоткой Юлей Евтух, в ночном клубе, когда футболисту было 18. Он тогда только начинал карьеру в «Краснодаре», жил с родителями и был набожным парнем — с иконами на стенах и Библией у кровати. Юлия вспоминала, что тогдашний Павел был мягким, внимательным и по-настоящему заботливым.

Сначала футболист не произвел впечатление на девушку, но со временем ему удалось покорить ее сердце. Вместе Павел и Юлия прожили вместе почти пять лет. Без громких машин, дорогих ресторанов и звездных тусовок. Но когда пришли деньги — пришли и перемены.

По словам первой девушки Мамаева, деньги сделали его совсем другим человеком

Когда Павел начал зарабатывать огромные деньги, он изменился: любил шикануть, появлялся в стрип-барах, пропадал ночами с друзьями. «Я помню, как он зашел в магазин брендовой одежды, бросил на стол пачку денег: „Хочу крутые шмотки. На все!“, — вспоминала Юлия для журнала „Караван историй“. „Или в ресторане выкладывал на столик, на самый центр, ключи от автомобиля. Чтобы и официанты тоже видели, какая у него тачка. На мой взгляд, всё это — дешёвые понты“.

Первое время Юлия верила, что это кризис взросления. Даже когда нашла в квартире чужие волосы и вскрытые косметические флаконы, она простила. Посоветовала мама футболиста: «В истерике звонила тете Оле — Пашиной маме. Рыдала в трубку: „Он мне изменял!“ Она выслушала и сочувственно произнесла: „Юленька, будь мудрой, делай вид, будто ничего не случилось, ну, было и было“, — рассказывала Юлия Евтух.

Но окончательно все разрушил брачный договор, предложенный футболистом: при разводе Павел обещал лишь выплачивать деньги детям, а никаких прав на имущество жене не полагалось. Юлию оскорбило такое отношение — и пара охладела друг к другу.

Точку в романе поставил футболист. Павел разорвал отношения по СМС — увидев сообщение, Юлия взяла кота и собаку, прибралась в квартире и ушла из жизни Мамаева навсегда. По воспоминаниям девушки, Павел несколько раз предлагал встретиться и возобновить отношения — но получил отказ.

Скандальный брак: Алана Мамаева

По-началу отношения с Аланой казались идеальными

Вторая избранница футболиста, Алана Хубецова — эффектная модель из Калининграда. К моменту встречи с Павлом она уже была замужем за кикбоксером Александром Липовым и воспитывала сына. Впрочем, чувства вспыхнули мгновенно, и в 2013 году Алана подала на развод и вскоре стала Мамаевой.

История их любви началась как красивая сказка: свадьба, переезд в Краснодар, дочь Алиса, совместные фото и признания в любви в соцсетях. Но за глянцевыми кадрами скрывались ревность, измены и взрывы эмоций.

Ради мужа Алана изменила внешность: супруга футболиста сделала ринопластику, исправила грудь после родов, вставила импланты и украсила тело татуировками. Периодически Алана признавалась, что очень ленива и кичилась отсутствием высшего образования.

В 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку и попали в скандал. После ареста футболиста жена держалась рядом: ходила на заседания, писала петиции, защищала его публично. Но именно в ходе суда всплыли новые измены. Алана устроила собственное расследование, нашла переписки и в ярости разбила мужу машину молотком.

Во время судебных разбирательств в 2018 году вскрылись измены Мамаева

После освобождения Павел клялся, что все осознал. Семья воссоединилась, он говорил о духовном перерождении. Но счастье длилось ненадолго. В 2021-м Алана узнала о романе мужа с испанкой Ирен Гарсией Морено — и объявила о разводе.

Но после развода пара не пропала из заголовков СМИ. Начались суды, алименты и публичные перепалки. Алана утверждала, что бывший муж скрывает доходы и платит копейки дочери, а он обвинял ее в манипуляциях. Конфликт тянется до сих пор: то он требует 10 миллионов «за неосновательное обогащение», то она заявляет о его попытках «забрать ребенка». Их история стала наглядным примером того, как бурная страсть превращается в разрушительную войну.

Настоящее счастье: Надежда Санько

Новая любовь Мамаева — блогерша и бизнесвумен Надежда Санько, известная в сети как Надин. Ирония судьбы в том, что именно она когда-то рекомендовала Алане адвоката для развода. А вскоре сама стала новой избранницей футболиста.

Павел чувствует себя счастливым рядом с Надеждой

Для Аланы это стало ударом, а для Надежды — началом новой жизни. Она утверждает, что отношения с Павлом начались уже после развода. В конце 2021 года влюбленные опубликовали видео с обручальными кольцами, а в январе 2022-го поженились.

Весной Надежда объявила о беременности, летом родила сына Тимофея. Крестными стали Федор Смолов и Ольга Рябова. В 2024 году семья вновь пополнилась — родился второй мальчик, которого назвали в честь отца. Сейчас Мамаев и Санько живут между Москвой и Дубаем и вместе воспитывают детей.

Павел Мамаев вместе с любимой участвуют в первом сезоне шоу «Ставка на любовь»