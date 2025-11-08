Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Религиозного деятеля из Дагестана задержали в Москве

В аэропорту Москве задержали религиозного деятеля Ахмада Батлухского
08 ноября 2025 в 21:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При выходе их самолета в Махачкале религиозного деятеля встретили полицейские

При выходе их самолета в Махачкале религиозного деятеля встретили полицейские

Фото: Илья Московец © URA.RU

Религиозный деятель из Дагестана Ахмат Батлухский был задержан в аэропорту Москвы. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

«Известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту», — написал Хадулаев в своем telegram-канале. По его словам, по прибытии в Махачкалу Батлухского встретили полицейские. Хадулаев подчеркнул, что это связано с уголовным делом по статье о клевете.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал