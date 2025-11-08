Религиозного деятеля из Дагестана задержали в Москве
При выходе их самолета в Махачкале религиозного деятеля встретили полицейские
Фото: Илья Московец © URA.RU
Религиозный деятель из Дагестана Ахмат Батлухский был задержан в аэропорту Москвы. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
«Известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту», — написал Хадулаев в своем telegram-канале. По его словам, по прибытии в Махачкалу Батлухского встретили полицейские. Хадулаев подчеркнул, что это связано с уголовным делом по статье о клевете.
- Заур08 ноября 2025 22:08Слава России !