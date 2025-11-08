Более 20 тысяч жителей Белгородской области остались без света после атаки ВСУ
В Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА загорелись несколько гаражей. Почти 20 тысяч жителей региона остались без света, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты воздушные цели. <...> Без света остаются более 20 тысяч жителей», — написал глава региона в своем telegram-канале, подчеркнув, что это произошло из-за упавших обломков дрона. По его словам, предварительно, пострадавших нет. Проблемы с энергоснабжением есть в поселке Дубовом. Сейчас на местах работают специалисты, они проводят восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что российские войска окружили бойцов ВСУ в Димитрове, а также вышли к восточным окраинам Красного Лимана. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
