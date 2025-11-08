Гладков: над Белгородской областью уничтожили несколько воздушных целей
После атаки начались проблемы с электричеством
В Белгороде и Белгородском районе система ПВО сбила несколько воздушных целей. Без света остались более 20 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
По словам главы региона, система ПВО успешно отразила атаку, предварительно, пострадавших нет. Однако в результате инцидентов возникли проблемы с энергоснабжением. «На ряде улиц (в Белгороде — прим. URA.RU) есть проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тысяч жителей», — написал Гладков.
По данным Гладкова, оперативные и аварийные службы уже устраняют проблемы. Энергетики восстанавливают подачу тока.
