03 октября 2025

Воспитатель из ХМАО стала лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса

Педагог-психолог детского сада №38 «Домовенок» Наталья Лискина из Нижневартовска (ХМАО) одержала победу в номинации «Верность профессии» на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.

«В Югре подвели итоги регионального этапа XIII Всероссийского конкурса „Воспитатели России“. В номинации „Верность профессии“ победу одержала вартовчанка Наталья Владимировна Лискина, педагог-психолог детского сада №38 „Домовенок“», — отметил глава города.

За годы своей профессиональной деятельности воспитательница применяет эффективные методики воспитания и охотно делится своими знаниями с коллегами. Наталья представит Югру на федеральном этапе конкурса.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Дня учителя губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил педагогам округа государственные, ведомственные и окружные награды. Он отметил, что в Югре трудятся свыше 37 тысяч учителей, воспитателей и наставников.

