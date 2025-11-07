ВС РФ взяли Успеновку: как прошло освобождение поселка и чем населенный пункт важен для России

ВС России завершили освобождение населенного пункта Успеновка Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Российские войска завершили освобождение самого крупного укрепленного узла обороны ВСУ на левобережье реки Янчур — населенного пункта Успеновка в Запорожской области. Им это удалось сделать путем активного продвижения в глубину обороны противника. О победе над противником сообщило Минобороны. Как российским военным удалось вытеснить противника из поселка в Запорожской области, чем Успеновка ценна для России — в материале URA.RU.

Как российским военным удалось добиться освобождения Успеновки

Всю прошедшую неделю военнослужащие группировки войск «Восток» двигались вглубь обороны противника. Сегодня им удалось полностью освободить населенный пункт Успеновка на Южнодонецком направлении.

В силовых структурах рассказали, что военнослужащие зачистили более тысячи строений, уничтожили несколько рот живой силы ВСУ. В результате ожесточенных боев под контроль российских бойцов перешло свыше семи квадратных километров. Также уничтожено семь боевых бронированных машин и несколько десятков автомобильной техники.

Задачу осложняло тем, что северо-восточная часть населенного пункта была прикрыта естественным барьерным рубежом в виде реки Янчур. Несмотря на это, нашим бойцам удалось победить противника, подчеркнули в Минобороны. Российские военные продолжат наступать в западном направлении.

Что происходит в зоне СВО

Вооруженные силы Украины за неделю предприняли больше пятидесяти попыток вырваться из окружения в Донбассе и Харьковской области. На всех направлениях фронта Украина потеряла более семи тысяч боевиков, 117 танков и бронемашин, а также другую технику и вооружения. Об этом говорится в сводке Минобороны России в пятницу.

С момента начала специальной военной операции было уничтожено следующее вооружение и техника: 668 самолетов, 283 вертолета, 95 376 беспилотных летательных аппаратов, 635 зенитных ракетных комплексов, 25 889 танков и иных боевых бронированных машин. Также ликвидировано 1 609 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 134 единицы орудий полевой артиллерии и минометов, а также 46 064 единицы специальной военной автомобильной техники.

Поздравление от Минобороны

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с победой над ВСУ. По его словам, мужественные и самоотверженные воины-дальневосточники с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага. Он поблагодарил военных за мужество, героизм и самоотверженность.

Что известно об Успеновке

Успеновка — село в Запорожской области. Образовано в 1802 году. Это второй по крупности населенный пункт после Гуляйполя в этом районе. В Успеновке расположена школа, детский сад, больница, дом культуры.

Население по переписи 2001 года составляло 1422 человека. Является административным центром Успеновского сельского совета, в который, кроме того, входят села Красногорское, Новое, Новоуспеновское, Павловка, Привольное, Рыбное и Сладкое. Село Успеновка находится на левом берегу реки Янчур, выше по течению примыкает село Новониколаевка, ниже по течению на расстоянии в двух километров расположено село Рыбное, на противоположном берегу — села Привольное, Павловка и Нововасилевское. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

