ВС РФ освободили Успеновку в ДНР и уничтожили до двух рот ВСУ. Видео

07 ноября 2025 в 14:52
Сейчас группировка «Восток» продолжает наступление в западном направлении, освобождая Запорожскую и Днепропетровскую области

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские военные группировки «Восток» освободили населенный пункт Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск „Восток“ продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области», — говорится в сообщении ведомства. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, военнослужащие «Востока» при освобождении Успеновки зачистили 1100 строений, а также уничтожили до двух рот ВСУ.

Успеновка — второй по размерам населенный пункт в Гуляйпольском районе и самый крупный на успеновском плацдарме, протяженностью вдоль реки более 5,3 километров и шириной до 1,5 километра. Также этот пункт — самый крупный укрепленный узел обороны ВСУ не левобережье реки Янчур. В результате тяжелых боев под контроль бойцов перешло больше 7 квадратных километров. Сейчас группировка «Восток» продолжает наступление в западном направлении, освобождая Запорожскую и Днепропетровскую области.

Спецоперация РФ на Украине

