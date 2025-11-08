В Березовском (Свердловская область) на перекрестке улиц Театральной и Строителей сбили мальчика. Пострадавшего увезли в больницу, сообщают очевидцы.

«Только что были там. Лежал, кричал, скорая забрала на носилках. Очевидцы говорят, что перебегал на красный», — пишет один из свидетелей в telegram-канале «Березовский. Сила_БГО (Свердловская область)». На место ДТП прибыли сотрудники полиции и медицинские работники.