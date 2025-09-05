В Перми введут новый вид платных парковок

В Перми появятся платные парковки возле музеев, театров и кладбищ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоянки планируют обустроить вблизи наиболее востребованных объектов
Стоянки планируют обустроить вблизи наиболее востребованных объектов Фото:

В Перми гордума рассмотрит предложение мэрии о введении нового вида платных парковок — приобъектных плоскостных. Согласно положению о парковках общего пользования местного значения, опубликованного на сайте Пермской городской Думы, такие стоянки планируют обустроить вблизи наиболее востребованных объектов. 

«В перечень входят: объекты транспортной инфраструктуры, спорта, образования, здравоохранения, культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, музеи, театры, выставочные залы, концертные организации. А также территории кладбищ, религиозных зданий и других», — сказано в документе. 

Оплата за парковку на приобъектных стоянках будет осуществляться по почасовой ставке. Ранее данный тип парковок был включен в нормативные акты, подготовленные Министерством транспорта края. При этом вопрос об организации подобных плоскостных парковок находится в компетенции муниципальных властей, которые вправе самостоятельно принимать соответствующие решения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми гордума рассмотрит предложение мэрии о введении нового вида платных парковок — приобъектных плоскостных. Согласно положению о парковках общего пользования местного значения, опубликованного на сайте Пермской городской Думы, такие стоянки планируют обустроить вблизи наиболее востребованных объектов.  «В перечень входят: объекты транспортной инфраструктуры, спорта, образования, здравоохранения, культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, музеи, театры, выставочные залы, концертные организации. А также территории кладбищ, религиозных зданий и других», — сказано в документе.  Оплата за парковку на приобъектных стоянках будет осуществляться по почасовой ставке. Ранее данный тип парковок был включен в нормативные акты, подготовленные Министерством транспорта края. При этом вопрос об организации подобных плоскостных парковок находится в компетенции муниципальных властей, которые вправе самостоятельно принимать соответствующие решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...