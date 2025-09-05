В Перми введут новый вид платных парковок

В Перми гордума рассмотрит предложение мэрии о введении нового вида платных парковок — приобъектных плоскостных. Согласно положению о парковках общего пользования местного значения, опубликованного на сайте Пермской городской Думы, такие стоянки планируют обустроить вблизи наиболее востребованных объектов.
«В перечень входят: объекты транспортной инфраструктуры, спорта, образования, здравоохранения, культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, музеи, театры, выставочные залы, концертные организации. А также территории кладбищ, религиозных зданий и других», — сказано в документе.
Оплата за парковку на приобъектных стоянках будет осуществляться по почасовой ставке. Ранее данный тип парковок был включен в нормативные акты, подготовленные Министерством транспорта края. При этом вопрос об организации подобных плоскостных парковок находится в компетенции муниципальных властей, которые вправе самостоятельно принимать соответствующие решения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!